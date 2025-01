Morre Benedito de Lira, prefeito da Barra de São Miguel e pai de Arthur Lira

Morreu na manhã desta terça-feira (14/1) o prefeito de Barra de São Miguel (AL) e pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Benedito de Lira. Biu de Lira, como era conhecido, tinha 82 anos.

Benedito nasceu em Junqueiro, interior de Alagoas, em 1º de maio de 1942. Se formou em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em 1972, mas já iniciou sua carreira política como vereador em 1966.

Em 1983, Benedito se tornou deputado estadual de Alagoas, onde permaneceu até 1995. Naquele ano, o político assumiu o cargo de deputado federal, até 2011. Depois, assumiu como senador.

Benedito de Lira foi reeleito prefeito de Barra de São Miguel com 68,12% dos votos válidos, o equivalente a 4.563 votos, contra Floriano Melo (MDB), que conquistou 31,88%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Seu filho, Arthur Lira publicou uma mensagem de despedida para o pai nesta manhã. “Meu pai, meu herói, minha referência, nos deixou hoje, aos 82 anos. Um sentimento de vazio, dor e tristeza profunda toma meu coração e da nossa família. Mas ele, o nosso Biu de Lira, nos ensinou a enfrentar as frustrações, a levantar a cabeça e seguir em frente’, diz.

Em nota, a Liderança do PSD na Câmara lamentou a perda. "A liderança do PSD na Câmara manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Em nome da nossa bancada, expressamos nossas condolências ao parlamentar e a toda a sua família neste momento difícil. Ex-senador e prefeito de Barra de São Miguel, Biu de Lira deixa um legado de compromisso e trabalho que será sempre lembrado", destaca o texto.