Pimenta diz estar "feliz" por TCU liberar licitação alvo de investigação

O ex-ministro da Comunicação e deputado federal, Paulo Pimenta, comemorou decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de liberar licitação para a comunicação digital da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. A declaração foi feita nesta terça-feira (14/1), após posse do novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira.

"Fiquei muito satisfeito com a decisão do TCU de arquivar aquela representação que foi feita em relação à nossa licitação (de comunicação digital). Sempre tive muita tranquilidade de que aquela licitação não tinha nenhum tipo de irregularidade. A única coisa que eu lamento é que levou de abril até agora para o TCU dizer que não teve problema nenhuma", declarou, em coletiva de imprensa do Palácio do Planalto.

A licitação estimada em R$ 197 milhões para contratar serviços de comunicação digital e redes sociais foi alvo de investigação do TCU por suspeita de irregularidade, em abril deste ano. No entanto, as investigações não chegaram a nenhum ato ilegal.

O novo ministro da Secom, Sidonio Palmeira, afirmou que irá fazer uma nova licitação para atualizar os termos do pedido de comunicação digital.

Futuro político

Sobre os próximos passos na política, Pimenta diz que ainda não sabe o que vai fazer e pretende aproveitar essa semana de férias. "Sobre para onde vou, só quem pode responder é o presidente. Eu também vou aguardar o momento que ele (Lula) me chamar para que ele possa me designar para um tarefa, uma função. O momento que ele me chamar para isso vai ser quando ele já tiver amadurecido o que ele quer que eu faça", declarou.

Perguntado se pretendia voltar às atividades legislativas, ele disse que não sabia ainda e que "não tem vontade própria". O parlamentar desejou uma boa gestão à Sidônio Palmeira, que assumiu como ministro da Secom nesta manhã.