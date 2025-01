Lula: "Eleição já começou, nem que seja pelos adversários"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (20/1), que as eleições de 2026 “já começaram”. A declaração foi dada durante a primeira reunião com ministros do ano.

“O que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, que capinar, que tirar todos os tipos de carrapicho que estiverem nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou”, disse Lula.

“É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. E nós não podemos antecipar campanha porque nós temos que trabalhar”, finalizou.

A reunião acontece na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência. O encontro ocorre após a onda de notícias falsas em torno da fiscalização sobre transações via Pix. Devido a desinformação em torno da normativa o governo revogou a medida.

"Muitas das coisas que plantamos, ainda não brotaram, ainda não nasceram, mas precisam entender que este ano será de definição na historia e na biografia de vocês na governança deste pais", afirmou Lula aos seus ministros.

Essa reunião ministerial havia sido planejada para de dezembro, quando também haveria uma confraternização com os ministros. O encontro foi suspenso após o presidente passar por uma nova cirurgia na cabeça e precisar reduzir o ritmo de trabalho.

O encontro também acontece em meio às expectativas por uma reforma ministerial. A troca de cadeiras na Esplanada é esperada após as eleições na Câmara e no Senado, marcadas para 1º de fevereiro.