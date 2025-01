Renan Filho critica ausência de Zema na entrega de concessão da BR-381

Segundo Renan, Zema sempre cobra investimentos federais, mas não participa das entregas do governo - (crédito: Platobr)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, criticou a ausência do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na assinatura de concessão da BR-381, conhecida como a “Rodovia da Morte”. A solenidade aconteceu nesta quarta-feira (22/1), no Palácio do Planalto.

Segundo Renan, Zema sempre cobra investimentos federais, mas não participa das entregas do governo. Ele também acusou o governador de “priorizar a política contra o interesse do cidadão”.



“Vale lembrar aqui que, em 2024, nós fizemos quatro leilões para Minas Gerais. Para mim é uma pena que o governador de Minas não esteja aqui nesse momento, porque nunca um governo de Minas Gerais recebeu tanta atenção quanto o senhor está dando para Minas Gerais nesse momento”, declarou o ministro, dirigindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zema não participou do evento porque, segundo seu gabinete, já tinha agenda marcada em Juiz de Fora (MG). Ele vai participar do lançamento da pedra fundamental de um hangar de helicóptero para atendimentos de emergência.

“Cobrança mais política do que pela obra”

Zema é crítico ferrenho do governo Lula. Na semana passada, o governador reclamou dos vetos de Lula ao Projeto de Lei (PL) do programa de renegociação de dívidas dos estados. Ele defendia uma redução maior do valor, já que Minas Gerais é um dos maiores devedores à União.

“Eu vi o governador de Minas Gerais muitas vezes cobrando investimentos, no governo passado e nesse agora, mas não o vejo na hora de dizer ‘cobrei justamente para estar aqui nesse momento’. Porque, às vezes, parece que a cobrança é mais política do que pela obra, e isso apequena o gestor público”, disse ainda Renan Filho.

O ministro declarou ainda que o gestor público pode ter perfil político ou técnico, “só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão, e é isso que o governo de Minas faz ao não estar presente quando está sendo dada a solução ampla e irrestrita para a Rodovia da Morte”.

