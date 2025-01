Governo federal classifica como "inaceitável" tratamento dado a deportados dos EUA

O governo federal considera “inaceitável” o tratamento dado aos brasileiros deportados dos EUA, que desembarcaram em Manaus (AM) algemados nos pés e nas mãos. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou, em nota à imprensa neste domingo (26), que o uso de algemas viola os termos do acordo firmado com os EUA, “que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”.

Os 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Brasil com algemas nos pés e nas mãos. Por esse motivo, as autoridades brasileiras não permitiram que o voo prosseguisse – o destino final era Belo Horizonte – na noite da última sexta-feira (24).

O Itamaraty explicou que a proibição ocorreu “em função do uso de algemas e correntes, do mau estado da aeronave, com o sistema de ar-condicionado em pane, entre outros problemas, e da revolta dos 88 cidadãos a bordo devido ao tratamento indigno que receberam”.

Além disso, o MRE destacou que, por meio de contatos entre a pasta, a Polícia Federal e a Aeronáutica, em Manaus e em Brasília, “foram reunidas informações detalhadas sobre o tratamento degradante dispensado aos brasileiros, que estavam algemados nos pés e nas mãos, durante voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE), com destino a Belo Horizonte”.

A pasta também informou que solicitará esclarecimentos ao governo norte-americano, além de acompanhar de perto as mudanças nas políticas migratórias impostas por Donald Trump.

O grupo, composto por 84 brasileiros, desembarcou da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), às 21h10 de sábado (25).