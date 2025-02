Lula sobre Belém: "Se não fizer coisa forte, COPs vão ficar desmoralizadas"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (30/1), em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, que trabalhará para que a COP30 não seja desmoralizada. A cúpula climática da ONU será realizada em Belém do Pará no mês de novembro.

“Em qualquer parte do planeta Terra, as pessoas dão palpite sobre a Amazônia, então nós vamos fazer (a COP) lá, na cidade de Belém”, iniciou o presidente.

“Nós temos que fazer uma luta muito grande nessa questão do clima. Não é uma coisa pequena. Se a gente não fizer uma coisa forte, essas COPs vão ficar desmoralizadas. Porque, se aprova as medidas, fica tudo muito bonito no papel, e depois nenhum país cumpre”, disse.

O petista comentou a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de deixar o acordo de Paris, e lembrou que o país não cumpriu o acordo de Kyoto.

“Os países se comprometeram a dar R$ 100 bilhões de dólares para os países por ano em Copenhague, e eles não deram. Agora, a necessidade é de 1,3 trilhão, e eu tenho certeza que eles não vão dar”, disse Lula.

“É preciso que a gente faça uma discussão séria se nós queremos discutir a questão do clima de verdade, se queremos fazer uma transição energética de verdade, ou nós vamos brincar.”



