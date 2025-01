"Galípolo fez o que deveria fazer", diz Lula sobre alta da Selic

"No meu governo, presidente do Banco Central vai ter autonomia de verdade", afirmou o petista - (crédito: Ed Alves)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira (30/1) a alta da Selic anunciada ontem (29). O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a taxa básica de juros da economia em um ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25% ao ano.

“O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar revolto”, disse o chefe do Executivo em conversa com jornalistas hoje pela manhã. “E o (Gabriel) Galípolo fez aquilo que deveria dizer”, emendou o petista em referência ao presidente do Banco Central.

“Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar para o povo brasileiro uma taxa de juros menor, num tempo que a política permitir que ele faça”, disse. “No meu governo, presidente do Banco Central vai ter autonomia de verdade”, frisou o chefe do Executivo.

“Eu não esperava milagre, eu esperava que as coisas acontecessem da maneira que ele entendeu que deveriam acontecer’, finalizou.

O aumento da Selic já era esperado pelo mercado financeiro, especialmente após o próprio BC ter sinalizado, em dezembro, que adotaria uma postura mais rígida diante do avanço da inflação. A elevação da Selic marca a primeira decisão do Copom sob a presidência de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para comandar o BC.