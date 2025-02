Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi eleito, neste sábado (1º/2), presidente do Senado Federal. Alcolumbre recebeu 73 votos em primeiro turno, o equivalente a 90% dos senadores.

O parlamentar era o franco favorito e contava com apoio de 10 partidos, que juntos somam 76 parlamentares.

O senador Marcos Pontes recebeu apoio de 4 senadores e Eduardo Girão também 4. Marcos do Val, e Soraya Tronicke que também estavam da disputa, retiraram a candidatura minutos antes da eleição.

Alcolumbre foi vereador de Macapá de 2001 a 2003, onde iniciou a carreira política. Depois desse período, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou entre 2003 e 2015. Em 2014, foi eleito senador. Cinco anos depois, derrotou Renan Calheiros nas urnas da Casa e se tornou presidente do Senado. Na época, ele teve 42 votos.

"A mudança que vem das urnas aconteceu hoje no plenário do Senado Federal", disse após a vitória, na época.

Entre 2019 e 2021, pautou a reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central, temas importantes. Desde que deixou a presidência, passou a ocupar a liderança da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a comissão mais importante da Casa.



Logo após a vitória de Alcolumbre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Alcolumbre pelo novo mandato. "Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro".

