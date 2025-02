PF cumpre buscas contra homem que ameaçou Lula em rede social

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um homem que ameaçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. A operação ocorreu nesta quarta-feira (12), em Belém, local de residência do suspeito.

A publicação do homem ocorreu enquanto o presidente visitava a capital do Pará, cumprido agenda oficial. "Diante da gravidade dos fatos, a PF representou junto à Justiça Federal no Pará por medidas judiciais contra o suspeito. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, além da imposição de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de aproximação do investigado a locais onde a autoridade estiver presente", informou a corporação, em nota.

A PF informou que o suspeito foi ouvido e submetido à colocação da tornozeleira eletrônica. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.