Cid diz que Braga Netto e Wajngarten tentaram descobrir conteúdo de delação

Bolsonaro ao lado do seu ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten - (crédito: Reprodução/Instagram)

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, denunciou que o ex-ministro general Braga Netto e o ex-secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten tentaram obter informações sobre o conteúdo de seus primeiros depoimentos à Polícia Federal. O sigilo do acordo de delação premiada do militar foi derrubado nesta quarta-feira (19/2), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cid relatou que as primeiras tentativas ocorreram logo após ele deixar a prisão, em maio do ano passado.

"Basicamente isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele [Braga Netto] como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado", afirmou.

"Fazia um contato com o meu pai [general Mauro Lourena Cid], tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado, porque a imprensa estava falando muita coisa, ele não era oficial, e tentando entender o que eu tinha falado", contou aos agentes.

À época, a defesa de Braga Netto, inclusive, pediu oficialmente ao STF acesso ao teor da delação premiada, mas teve a solicitação negada pela Corte.

Cid citou também citou o ex-secretário de Bolsonaro. "Outro que tentou fazer contato com meu pai foi o Fabio Wajngarten. Ele tentou até ligar para minha esposa também, eu acho, para saber o que eu tinha falado", relatou o militar.