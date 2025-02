Bolsonaro prova que é culpado ao pedir anistia para 8/1, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (20/2) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao pedir anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, "ele está provando que ele é culpado". Para Lula, Bolsonaro deveria estar provando que é inocente das acusações de ter liderado uma tentativa de golpe de Estado.

Em entrevista à Rádio Tupi, dos Diários Associados, Lula, em tom duro, disse ainda que considera graves as denúncias feitas nesta semana pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e seus aliados, e que, se condenado, a única saída do ex-presidente é ser preso.

"Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando: eu vou provar a minha inocência. Mas ele está pedindo anistia", declarou Lula ao ser questionado sobre o projeto para anistiar os condenados pelo 8 de janeiro, defendido pela oposição no Congresso Nacional e por Bolsonaro.

"Ele está dizendo: 'gente, eu sou culpado.Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes, não deu certo porque eu tive uma diarreia no dia, fiquei com medo. Tive que voar antecipadamente para os EUA para não ficar com vergonha de dar posse para o meu adversário, então por favor, me perdoe antes de eu ser condenado'", acrescentou ainda o presidente.



Denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e 33 outros

Lula afirmou que não pode comentar sobre questões judiciais, mas considerou grave a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e seus aliados. Segundo a Polícia Federal e a PGR, um grupo de cerca de 34 pessoas, em sua maioria militares, liderou uma tentativa de golpe, incluindo tentativa de assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Eu tenho certeza que, se for provado, ele (Bolsonaro) só tem uma saída: ser preso. Ele e quem participou dessa quadrilha que estava não tentando governar, mas tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada", afirmou Lula sobre a denúncia.



"Obviamente que eu acho que eles terão direito de se defender, de dizer que é mentira, mas se for provado não tem outra solução se não ser condenado", acrescentou ainda o petista. Para Lula, caso condenados, os investigados merecem "uma boa cela e um tratamento com respeito aos direitos humanos".