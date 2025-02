Bolsonaro diz que "exagerou um pouco" ao falar que não ligava para prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu, nesta sexta-feira (21/2), que exagerou ao usar a expressão “caguei” para demonstrar falta de preocupação com possível prisão em decorrência de julgamento de trama golpista. O antigo chefe de Estado se pronunciou novamente sobre o assunto durante o 1º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal (PL).

“Ontem eu exagerei aqui um pouquinho”, comentou no mesmo evento em que, no dia anterior (20/2), havia dito que ‘cagava’ para eventual pena. “Falei que estava assim para uma possível prisão. Exagerei um pouco.” Na quinta, o ex-presidente havia dito que lida “o tempo todo” com ameaças do tipo “vão prender o Bolsonaro” e que não ligava para isso.