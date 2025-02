Caiado divulga data do lançamento da pré-candidatura à presidência

"Conto com vocês nessa caminhada por um país mais justo, próspero, seguro e forte! Vamos juntos", escreveu chefe do Executivo goiano no X - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou o lançamento da pré-candidatura à presidência da República em 2026. O comunicado, feito neste sábado (22/2) por meio das redes socias, revela que o evento será em 4 de abril, no Centro de Convenções de Salvador.

"Conto com vocês nessa caminhada por um país mais justo, próspero, seguro e forte! Vamos juntos”, escreveu chefe do Executivo goiano no X.

Coloquem na agenda! No dia 4 de abril, às 9h, no Centro de Convenções de Salvador, lançaremos nossa pré-candidatura à Presidência. Conto com vocês nessa caminhada por um país mais justo, próspero, seguro e forte! Vamos juntos! ???????? pic.twitter.com/9w8klkbE7j — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 22, 2025

Caiado manifestou várias vezes sua intenção concorrer à Presidência da República em 2026. Durante as eleições municipais do ano passado, ele fez campanha por todo o país para candidatos de direita, pavimentando o caminho como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

No início mês, chegou a anunciar que a pré-candidatura ocorreria em março. Na ocasião, em entrevista ao Correio e a outros veículos de comunicação, o governador de Goiás afirmou que “dia 28 de março será o pré-lançamento da minha candidatura à presidência, em Salvador, na Bahia. Lá, vou receber o título de cidadão baiano e dar partida à minha pré-candidatura”, declarou, acrescentando que, após 28 de março, começará com as campanhas aos finais de semana em todo o país.

Caiado concorrerá a eleição presidencial pela segunda vez, visto que disputou as eleições de 1989. À época ele obteve 488.893 votos (0,72% do total dos votos) e não conseguiu concorrer no segundo turno. Fernando Collor foi o candidato eleito na ocasião.