Seminário sobre os 40 anos da democracia brasileira terá homenagem a José Sarney

Em celebração à democracia brasileira, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) se inspirou na ideia do professor Cristovam Buarque, em parceria com o Cidadania, para promover um debate nacional sobre as conquistas diplomáticas do povo brasileiro. O seminário Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios marca quatro décadas de democracia no Brasil, e será realizado no dia 15 de março.

O evento será realizado no Panteão da Pátria e Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, e reunirá políticos, intelectuais e lideranças nacionais e internacionais.

A programação do seminário inclui debates sobre os avanços e desafios do regime democrático no Brasil. Um dos principais homenageados será o ex-presidente José Sarney, que assumiu o governo em 1985 e liderou a transição do país para a democracia. Também participarão do evento figuras como os ex-ministros Nelson Jobim e Rubens Ricupero, que tiveram papéis fundamentais na elaboração da Constituição de 1988 e na estabilização da economia brasileira com o Plano Real.

Em entrevista ao Correio, Sarney refletiu sobre as quatro décadas. “Tivemos 40 anos de democracia, estamos celebrando este ano a nossa volta ao regime democrático. Criamos instituições tão fortes que elas resistiram a dois impeachments e a uma tentativa de mudança de regime, como estamos vendo na apuração que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal. Estamos num caminho irreversível.”

O evento terá uma mesa dedicada ao papel das mulheres na democracia, com destaque para a ministra Carmem Lúcia e a ministra substituta do TSE, Vera Lúcia Santana Araújo. Outras discussões abordarão temas como a crise climática, os desafios da era digital para a democracia e o risco do avanço de novos totalitarismos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O seminário também contará com convidados internacionais. O ex-presidente do Uruguai Julio María Sanguinetti estará presente, assim como a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet e a líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, que participarão por vídeo.

Cristovam Buarque destaca que é essencial discutir as ‘dívidas’ da democracia com a população brasileira. Temas como desigualdade de gênero e racial, a relação entre Forças Armadas e democracia e os desafios impostos pelas novas tecnologias à liberdade política estarão no centro dos debates.

Além das reflexões sobre o presente e o futuro, o evento busca resgatar a memória da redemocratização e reafirmar o compromisso do Brasil com um regime político baseado na liberdade e no respeito às instituições. A iniciativa reforça a necessidade de fortalecer a democracia diante dos desafios contemporâneos, garantindo que os valores democráticos continuem a orientar o país nos próximos anos.

Confira a programação completa:

9h – Abertura

• Com as boas-vindas do Diretor-Geral da Fundação Astrojildo Pereira, Marcelo Aguiar, do Presidente Nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, e da deputada federal Anny Ortiz (Cidadania-RS)

• Exibição do Filme – Os 40 anos da redemocratização brasileira pelas lentes do mestre Orlando Brito

• Homenagem ao presidente José Sarney, sob cuja orientação o país encerrou o regime autoritário e abraçou a democracia, e a constituintes que ajudaram a escrever essa página gloriosa da história brasileira: Aécio Neves, Augusto Carvalho, Heráclito Fortes, Miro Teixeira, Moema Santiago, Nelson Jobim, Paulo Delgado e Roberto Freire.

9h30 - Mesa 1 – Democracia 40 anos: As conquistas consolidadas

Moderador: Milton Seligman

Palestrantes:

• José Sarney: O condutor da reconciliação do Brasil com a Democracia

• Carmem Lúcia: O lugar da mulher na democracia brasileira

• Nelson Jobim: A nova Constituição e os avanços da democracia

• Rubens Ricupero: A derrota da hiperinflação

• Julio María Sanguinetti: As vicissitudes da democracia na América do Sul

• Vídeo/ Michelle Bachelet





14h - Mesa 2 – Democracia 40 anos: Dúvidas e dívidas do Presente

Moderadora: Elza Correia

Palestrantes:

• Cristovam Buarque: Os deserdados da democracia

• Mark Lilla: Os dilemas da democracia contemporânea

• Vera Lúcia Santana Araújo: Os caminhos da igualdade de gênero e racial

• Maria Corina Machado (Vídeo): A ditadura venezuelana e suas consequências na América do Sul





15h30 - Mesa 3 – Democracia 40 anos: Os desafios do futuro

Moderadora: Basília Rodrigues

Palestrantes:

• Raul Jungman: O papel das Forças Armadas na manutenção da Democracia

• Marco Marrafon: Novos totalitarismos na era digital e os desafios na defesa das liberdades e da democracia

• Joênia Wapichana: A conta da crise climática

• Alberto Aggio: A centralidade da democracia





17h - Encerramento





Serviço:

Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios

No Panteão da Pátria e Liberdade Tancredo Neves, dia 15 de março, das 9h às 17h.