Os personagens e locais que decidiram a Nova República

Santuário Dom Bosco

Projetado pelo arquiteto Carlos Alberto Naves, a igreja homenageia o segundo padroeiro de Brasília, São João Bosco — que no século XIX teria profetizado a vinda da capital para o Planalto Central durante um sonho. Administrada pela Congregação Salesiana, tornou-se santuário em 2017. É uma das Sete Maravilhas do Patrimônio Cultural da cidade. Tancredo Neves lá estivera, horas antes da internação, participando de uma missa solene — e segundo o médico e historiador Luís Mir em O Paciente — O Caso Tancredo Neves, o presidente não aparentou nenhum desconforto na cerimônia.

Hospital de Base

Inaugurado por Juscelino Kubitschek na data do seu aniversário, em 12 de setembro de 1960, inicialmente chamava-se Hospital Distrital e seria o núcleo de um sistema hospitalar, completado por unidades menores. O projeto é do arquiteto Oscar Niemeyer. Tancredo deu entrada por volta das 21h30, por recomendação do cirurgião Francisco Pinheiro Rocha, que o atende na Granja do Riacho Fundo e percebe que a situação piorara.

Granja do Riacho Fundo

Foi erguida para ser casa de veraneio dos presidentes. Na entrada principal, vê-se um painel de azulejos de Athos Bulcão. Nesse espaço teria sido elaborado o Ato Institucional 5 (que recrudesceu a ditadura) e o Pacote de Abril (que, entre outras medidas, criou o senador "biônico", devolveu à Arena o controle do Congresso e cancelou as eleições diretas para governador em 1978). Tancredo estava lá hospedado à espera da posse. Antes de ser removido ao Hospital de Base, ainda tentou que Renault Ribeiro o medicasse por lá — "Em casa não faço soro em ninguém, nem no presidente. Soro se aplica no hospital, onde é possível contornar possíveis complicações", disse o médico ante a contrariedade do presidente, de acordo com Luís Mir em O Paciente — O Caso Tancredo Neves.

Academia de Tênis

Aberta em 1972 pelo empresário José Farani, ficou conhecida por receber várias reuniões do governo de transição do ex-presidente Fernando Collor — e também por ser de onde Zélia Cardoso de Mello, já ministra da Economia, saiu para apresentar o plano de confisco das cadernetas de poupança. O local recebia eventos culturais, como o Festival de Cinema de Brasília. Na noite de 14 de março, o futuro ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, lá estava em uma recepção promovida pelos militares para homenageá-lo.

Embaixada de Portugal

Começou a ser aberta em Brasília em novembro de 1960, com a inauguração do monumento ao Infante D. Henrique. O prédio de concreto aparente, cuja construção foi a partir de 1973, é projeto do arquiteto português Raul Chorão Ramalho. Guarda obras de renomados artistas portugueses, como o azulejista Querubim Lapa, o escultor Lagoa Henriques e o pintor Guilherme Camarinha. A cúpula do então PMDB participava de um evento em homenagem ao premiê português Mário Soares. Tão logo souberam da internação de Tancredo, foram em peso para o Hospital de Base.

Granja do Ipê

Atualmente compõe a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) da Granja do Ipê. Está localizada próxima à Mesa de JK, no Riacho Fundo II, e é cercada pelos bairros do Riacho Fundo I e Park Way. Trata-se de um espaço de mata nativa do Cerrado. Porém, hoje é permanentemente acossada por grileiros — que invadem, desmatam e loteiam ilegalmente o terreno preservado. Em março de 1985, o jurista João Leitão de Abreu (C), então ministro do Gabinete Civil do governo Figueiredo, tinha lá uma chácara. Foi nela que se confirmou que Sarney tomaria posse na Presidência devido à impossibilidade de Tancredo.