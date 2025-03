Bolsonaro chega ao Rio para ato pró-anistia

Jair Bolsonaro convoca população às ruas para defender anistia a envolvidos no atentado do 8 de janeiro - (crédito: Platobr)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou neste sábado (15/3) ao Rio de Janeiro por volta das 19h e foi recebido por apoiadores na praia de Copacabana, onde ficará hospedado, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais. No domingo (16/3), está marcado ato em defesa da anistia, na capital carioca, convocado por Bolsonaro e seus apoiadores.

Enquanto o ex-presidente convoca a população às ruas para defender a anistia aos envolvidos no atentado do 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) irá iniciar, no próximo dia 25, a análise da denúncia de envolvimento de Bolsonaro na trama golpista, apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

