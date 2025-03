Lula defende regulamentação das redes e compara tentativa de golpe com bomba na OAB em 1980

Lula afirma que a intolerância política chegou ao extremo, a ponto de seus adversários tramarem contra sua vida, de seu vice, e do presidente do STF. - (crédito: Reprodução YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a desinformação e a disseminação do ódio nas redes sociais e defendeu a regulação das plataformas digitais, na noite desta segunda-feira (17/3), durante a cerimônia de posse do Conselheiros Federais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O evento contou com a presença de autoridades como o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. Lula também comparou o plano de golpe pelo qual o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é investigado pela Procuradoria Geral da República (PGR), com um atentado com uma carta-bomba, em 1980, que resultou na morte de uma secretária da OAB.

“Quero destacar a desinformação e a propagação do ódio nas redes sociais. Diante de uma falta de regulamentação adequada, tenho observado uma tendência de concentração de poder sem precedentes nas oligarquias digitais. Um poder absolutista, que desconhece fronteiras e visa subjugar as jurisdições nacionais. É imperativo avançar na criação de um arcabouço jurídico robusto, que promova a concorrência justa e proteja as crianças, as mulheres e as minorias", afirmou o presidente, destacando a necessidade de um controle mais rigoroso sobre os conteúdos políticos divulgados nessas plataformas.

Comparação com plano da OAB nos anos 1980

Sem mencionar Bolsonaro diretamente, o petista destacou a tentativa de golpe que teria sido articulada na gestão do ex-presidente. Lula afirma que a intolerância política chegou ao extremo, a ponto dos adversários tramarem contra a vida dele, do vice, e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente traçou um paralelo com um com o caso de Lydia Monteiro de Carvalho, ex-secretária da OAB assassinada ao abrir uma carta bomba enviada à ordem, em 1980, período em que imperava a ditadura militar. “Por trás desses episódios, estão os mesmos métodos autoritários, violentos e os mesmos agentes saudosos dos porões da ditadura. Hoje celebramos a posse dos 40 anos do primeiro primeiro presidente civil, após duas décadas de regime militar”, disse Lula, em uma referência ao contexto político da época e à importância da OAB na defesa da democracia.

O presidente reforçou que o Brasil enfrenta desafios semelhantes aos do passado e que a sociedade deve estar atenta para evitar retrocessos. “A democracia não é um dado adquirido. É uma construção diária, que exige coragem, união e compromisso com os valores que nos tornam uma nação livre e justa. O Brasil de hoje enfrenta desafios que exigem de nós união, coragem e determinação. Precisamos reconstruir as bases da nossa democracia, promovendo a justiça social e combater as desigualdades que ainda assolam a nossa nação”, afirmou.

Em paralelo a isso, o presidente destacou a importância da OAB no período em que enfrentava acusações da Operação Lava-Jato. No qual, foi condenado por corrupção e detido por 580 dias.

“Não é demais lembrar que graças à atuação de uma advocacia combativa pude ver minha inocência prevalecer frente ao abuso de poder perpetrado por um grupo que quis tomar a justiça e o direito para si", expressou.

