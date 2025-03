Lula diz que consignado para CLT ajuda a pagar "dívidas com juros mais altos"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (21/3), que o crédito consignado para trabalhadores da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pode ser usado “até para pagar uma dívida” que tenha os juros mais altos do que a nova modalidade.

Lula divulgou um vídeo em suas redes sociais para promover a medida, anunciada oficialmente na semana passada, em evento no Palácio do Planalto. O empréstimo está disponível a partir de hoje no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

“É um crédito a juros baixo para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão, ou fazer o que você quiser. E até pagar uma dívida que você tem com os juros mais altos. Você resolve grande parte dos seus problemas”, disse Lula em vídeo publicado nas suas redes sociais.







Troca por dívida menor

O crédito consignado – ou seja, com desconto direto na folha de pagamento – está disponível agora para CLTs, empregados de Microempreendedores Individuais (MEIs), trabalhadoras domésticas e assalariados rurais. Até então, a modalidade, que oferece juros menores, era acessada apenas por servidores públicos e funcionários de algumas empresas.

No vídeo, Lula cita que é possível contrair um empréstimo a juros menores para pagar outra dívida, desde que ela tenha juros mais altos. Dessa forma, o tomador do crédito pagaria um valor menor no longo prazo. Embora a troca realmente possa ser benéfica, o interessado precisa avaliar com cuidado e planejar suas opções.