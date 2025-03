Janja debate violência doméstica com brasileiras no Japão

A primeira-dama Janja da Silva participou neste sábado (22/3) de um encontro com mulheres brasileiras que vivem no Japão e atendem vítimas de violência doméstica e de gênero no país. Ela chegou ao país asiático na terça-feira (18), em sigilo, quase uma semana antes da chegada prevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país, na próxima segunda (24).

A informação sobre o encontro de Janja foi divulgada em sua conta no Instagram, que está privada. Ou seja, apenas usuários que já seguem a primeira-dama podem ver suas postagens. Segundo sua assessoria, a decisão foi tomada após uma série de comentários de ódio e misóginos na página.

"Essas mulheres inspiradoras compartilharam comigo suas experiências e anseios sobre as condições de vida das brasileiras que atravessaram o mundo para trabalhar, estudar, e criar suas famílias em um lugar tão distante, mas com uma conexão profunda com o Brasil", escreveu Janja na publicação.

Lula faz visita de Estado ao Japão

O encontro ocorreu em Tóquio, onde Lula terá uma série de compromissos na próxima semana. Ele embarca para o Japão às 21h deste sábado, da Base Aérea de Brasília. Durante a visita de Estado do presidente, Lula e Janja serão recepcionados pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako.

Janja foi ao país sem aviso, e sem publicar sua agenda. Após uma série de críticas sobre o sigilo de seus compromissos, ela havia passado a divulgar a agenda em sua conta no Instagram. Porém, deixou de divulgar compromissos. Apenas na sexta-feira (21) ela anunciou que participaria do encontro com mulheres brasileiras, que ocorreu às 18h no horário local (6h de Brasília).

O encontro com mulheres brasileiras foi o primeiro compromisso oficial de Janja no país.