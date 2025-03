Alexandre Garcia: Ao passado de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostrou como é estranho que México, Colômbia e Brasil sejam países que tenham partes de seus territórios nas mãos de cartéis de narcotraficantes. A Europa, que é o lugar que mais consome droga no planeta, sequer tem um metro quadrado de seu território em poder do tráfico; no sul da França, por onde entra muita droga, a polícia francesa mantém controle do território. China e Índia, com bilhões de habitantes, não cederam um milímetro quadrado para os cartéis de drogas. Nem Estados Unidos, grande consumidor. Por que o Brasil perdeu a soberania de grandes áreas para o tráfico? Por causa da selva impenetrável? Não. E o Brasil tem potencial policial e bélico para desalojar ocupantes ilegais de seu território. Não o faz, por quê? Porque o crime está dentro do Estado, nos vários níveis de governo, como respondeu um interlocutor de Bukele. Na semana passada, no Ceará, Lula afirmou que não permitirá que "a república dos ladrões de celular comece a assustar as pessoas." Boa parte desses ladrões é latrocida e já assusta há anos.

Há pouco o ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-Supremo, Ricardo Lewandowski, queixou-se de que a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar. Tentou corrigir, mas insistiu que a polícia precisa aprender a prender, para que o Judiciário não seja obrigado "a corrigir prisões que não foram feitas de acordo com a lei". A lei e sua leniência é seguida da neojurisprudência de que um bandido é menos perigoso que um manifestante político. Manifestantes políticos são detidos com perfídia, como que foi usada para embarcar nos ônibus os manifestantes políticos do 8 de Janeiro. Bandidos de facções são libertados por prisões que a Justiça tem que corrigir. Presos políticos são julgados em massa, sem individualização, num juiz que não é o natural, e sem amplo direito de defesa. Narcotraficantes e corruptos são tratados por juízes garantidores. Isso sem contar a quantidade de solturas de assaltantes já presos dezenas de vezes, na audiência de custódia — bem-intencionada, mas benéfica ao crime.

A impunidade destruiu a segurança dos brasileiros. Quando se percebe que o corrupto é solto, mesmo com devolução de milhões, confissões e acordos de leniência, a insegurança constrange, restringe a liberdade, fere a paz social. Quem faz as leis penais são nossos representantes. Na prática, não parece que nos representem. Está no Senado um projeto do deputado Sanderson (PL), que aumenta penas para controle de território. Quando Raul Jungmann era ministro da Segurança Pública, foi elaborado um projeto bem estudado de política de segurança e integração nacional das forças policiais. Foi para o Congresso e saiu 60% castrado. A quem os congressistas representam? E a mídia, representa seus leitores, seus ouvintes, seus telespectadores? Parece que não. Em geral o que se vê são jornalistas defendendo bandidos, como "vítimas da sociedade", e condenando o trabalho da polícia, como fez o Ministro da Segurança. Irônico, porque o noticiário mostra com frequência a infiltração do crime nos poderes de Estado, por dinheiro ou intimidação.

El Salvador era o país mais inseguro do mundo. Bukele botou os criminosos no lugar onde devem estar, apartados da sociedade. Na cadeia não podem matar os cidadãos, nem assaltá-los, nem desviar dinheiro dos pagadores de impostos. E Bukele tem razão ao externar perplexidade quanto ao Brasil ceder território aos fora-da-lei. No Rio, a Justiça contribui para isso, restringindo operações policiais; na Amazônia, as autoridades combatem mais os que produzem, plantam e criam e menos os narcotraficantes. Isso sem contar a cessão de soberania para estrangeiros camuflados em ONGs. O ministro Lewandowski já não está no Poder Judiciário, mas no Executivo, onde é o ministro da Segurança que condena a polícia que ele deveria estimular. Enfim, o chefe do Executivo, presidente Lula, que o levou para o ministério, mais de uma vez justificou assalto para roubar celular "para tomar uma cervejinha". No Ceará, mudou um pouco o discurso, porque tem eleição ano que vem. Com um Estado que não quer resolver e gente que se importa com a segurança só por temor de eleição, o Brasil prepara um futuro igual ao passado de El Salvador.