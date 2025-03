Parlamentares do União Brasil, Novo e PL manifestam apoio a Bolsonaro

"Estamos vendo no Brasil o que vemos em regimes autoritários: a exclusão dos opositores do jogo democrático. Isso não é Justiça, é um tribunal de exceção", avaliou a deputada federal Carol de Toni (PL) sobre o julgamento da denúncia da PGR no STF. - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)