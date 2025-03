Ato contra a anistia em São Paulo reúne 18,3 mil pessoas, calcula USP

Manifestantes caminharam até a antiga sede do DOI-CODI, em ato também que relembrou 51 anos do golpe militar - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@@anapaulalimapt)

As manifestações contra o projeto de lei que prevê anistia aos presos do 8 de janeiro reuniram 18,3 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, de acordo com levantamento realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). O movimento foi organizado pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, e teve o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT).

No entanto, os números divulgados pela USP divergem do Instituto Datafolha, que apontou 30 mil pessoas na manifestação ocorrida neste domingo (30/3). Já a Polícia Militar do estado, em um post nas redes sociais, informou que foram 400 mil manifestantes.

O movimento na capital paulista ainda contou com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e a presença dos parlamentares Guilherme Boulos (Psol-SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara dos Deputados.

Os manifestantes fizeram uma caminhada a partir da Praça Oswaldo Cruz até o prédio onde funcionou a sede do Destacamento de Operações de Informações — Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), órgão de inteligência responsável pela repressão durante o período da ditadura militar. Os atos também fizeram memória ao golpe de 1964, que completa 51 anos nesta segunda-feira (31/3).

Durante o evento, Boulos disse que o ato conseguiu superar em tamanho o que foi organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último dia 16 de março. “Se o público fosse medido pela PM lá do Rio, eles iam dar 1 milhão aqui”, ironizou.

Além de São Paulo, houve atos contra a anistia em pelo menos mais sete cidades no Brasil durante este domingo (30/3): Brasília, Fortaleza, São Luís, Belo Horizonte, Belém, Recife e Curitiba. De acordo com os organizadores, os movimentos devem continuar em outras cidades do país até esta terça-feira, dia 1º.