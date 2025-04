Lula confirma participação na Cúpula da Celac, em Honduras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará na próxima quarta-feira (9/4) da Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que será realizada em Tegucigalpa, capital de Honduras.

O bloco, que reúne 33 países da região, tem como principais pautas a integração regional, o combate às mudanças climáticas e a segurança alimentar. A reunião da Celac começa na segunda (7), e inclui um encontro de chanceleres na terça (8).

Leia também: Celac cancela reunião após fim do impasse entre EUA e Colômbia

Outra preocupação recente dos países da Celac é com a deportação em massa de imigrantes pelo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, chegou a convocar uma reunião de emergência em janeiro para discutir o tema, que teria a presença de Lula, mas o encontro foi cancelado por falta de consenso.

Diálogo com outros blocos

A Celac também tem atuação importante no diálogo com outros blocos e países. Por exemplo, a cada dois anos é realizado o Fórum Celac-União Europeia, que terá nova edição neste ano. Há ainda o Fórum China-Celac, que será realizado em maio em Pequim, do qual o presidente Lula também vai participar.

O mandatário retomou uma intensa agenda de compromissos internacionais neste início de ano. Ele passou a semana passada em visitas de Estado ao Japão e ao Vietnã, voltando a Brasília no domingo (30/3). Já em maio, além da China, Lula também visitará a Rússia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular