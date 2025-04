Hugo Motta deve indicar Arthur Lira para a relatoria da reforma do IR

A decisão consolida a volta de Lira ao centro do debate político na Casa, agora como protagonista da proposta tributária mais simbólica para o governo federal em 2025 - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

Após semanas de expectativa e especulação, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve indicar seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), como relator do projeto de lei que propõe a isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas com renda de até R$ 5 mil mensais.

A confirmação do nome deve ser anunciada nesta quinta-feira (3/3). A indicação deve consolidar a volta de Lira ao centro do debate político na Casa, agora como protagonista da proposta tributária mais simbólica para o governo federal em 2025.

Com a escolha, porém, fica sepultada qualquer especulação sobre uma possível entrada de Lira no primeiro escalão do governo Lula, hipótese que vinha sendo ventilada nos bastidores como uma forma de pacificar relações entre o Executivo e a Câmara.

Procurada, a assessoria de imprensa de Arthur Lira informou que o deputado ainda não foi oficialmente comunicado sobre a decisão de Motta, mas não negou a possibilidade de assumir a relatoria.



