Secretária da pasta de Anielle deixa cargo e critica comunicação do governo Lula

A secretária de Políticas Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial (MIR), Márcia Lima, anunciou na terça-feira (8/4) sua saída do governo federal. Ao se despedir da função, ela deixou claro que a decisão vai além de uma simples mudança de cargo: trata-se também de um posicionamento crítico em relação à forma como o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem conduzido a comunicação institucional — especialmente no que diz respeito à visibilidade das ações desenvolvidas pela pasta.

Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo, Márcia elogiou o desempenho da equipe de comunicação interna do MIR, classificando-a como uma das mais eficazes da Esplanada. No entanto, apontou que os problemas estão em outra instância: segundo ela, o Palácio do Planalto falha ao não integrar e articular de forma eficiente as iniciativas dos ministérios, deixando que as ações estruturantes fiquem à sombra da figura de ministros e ministras.

“Não é a comunicação do ministério o problema, mas sim a forma como o governo comunica sobre o ministério e outras pastas”, declarou. A crítica se estendeu à cobertura da imprensa, que, segundo Márcia, dá ênfase à imagem da ministra Anielle Franco, titular da Igualdade Racial, em detrimento do conjunto de políticas públicas elaboradas pelo órgão.

Dificuldades

Segundo a agora ex-secretária, um dos pontos que mais pesaram em sua análise foi a dificuldade de implementar políticas públicas. Na prática, isso significa enfrentar desafios para construir agendas integradas entre pastas distintas.

Como exemplo, ela citou o programa Juventude Negra Viva — um projeto robusto, coordenada em conjunto com a Secretária-Geral da Presidência com R$ 660 milhões de investimento, dividido em 11 eixos de atuação e com 217 ações previstas, distribuídas entre 18 ministérios. Apesar do seu potencial, na opinião dela, a iniciativa foi pouco divulgada e, consequentemente, pouco compreendida pela sociedade.

Ela lembrou ainda que o próprio presidente Lula cobrou dos ministros, em 2024, um maior empenho para incorporar o programa em seus discursos e agendas. A intenção era clara: evitar que esse projeto se tornasse apenas mais um anúncio com pouca iniciativa prática.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Márcia Lima anunciou que seguirá agora para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), onde assume a Diretoria de Estudos e Políticas Sociais. De acordo com ela, a nova função deverá lhe proporcionar mais liberdade para desenvolver propostas e pesquisas, sem as barreiras burocráticas e políticas que, segundo relata, enfrentou no ministério.

O Correio entrou em contato com Ministério da Igualdade Racial e com o Palácio do Planalto para comentar o pedido de demissão e as declarações de Márcia, mas até a publicação desta matéria os órgãos não haviam respondido. O espaço segue aberto.

Saiba Mais Política Líder do PT aciona AGU contra falas de Bolsonaro em ato na Paulista

Líder do PT aciona AGU contra falas de Bolsonaro em ato na Paulista Política Caiado diz que saída de Juscelino do governo é decisão pessoal

Caiado diz que saída de Juscelino do governo é decisão pessoal Política Caiado critica PEC da Segurança e vê tentativa de concentração de poder federal

Caiado critica PEC da Segurança e vê tentativa de concentração de poder federal Política Lula vai a Honduras discutir tarifas e deportações de Trump

Lula vai a Honduras discutir tarifas e deportações de Trump Política Juscelino Filho reassume mandato na Câmara e suplente perde a vaga

Juscelino Filho reassume mandato na Câmara e suplente perde a vaga Política AGU pede investigação de deputado que disse que quer a morte de Lula