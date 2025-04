"Vamos manter a parceria que temos com o Brasil", diz cônsul-geral dos EUA

Rio de Janeiro - Em meio às tensões devido a taxação de importações anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, o cônsul-geral da Embaixada dos Estados Unidos, Ryan Rowlands, afirmou nesta quarta-feira (9/4) que as parcerias com o Brasil no segmento de energia vão se fortalecer.

“Vamos manter a parceria que temos com o Brasil e será mais forte ainda no futuro”, disse durante o Fórum Brasileiro de Líderes de Energia 2025. O evento, realizado no Rio de Janeiro, reúne autoridades e empresários do setor produtivo para debater o futuro do setor de óleo e gás no país.

“A parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, especificamente na área de energia, é muito forte e vai seguir assim. Temos mais de um século trabalhando juntos nesta área. Vamos ter muitos séculos a mais também no futuro, sem dúvida”, completou o cônsul, que ironizou dizendo não ser o melhor momento nas relações diplomáticas.

Mesmo diante do diálogo sobre a transição energética, Rowlands destacou que o petróleo é uma fonte fundamental de energia e um motor para o desenvolvimento econômico. “Ainda vamos precisar de petróleo em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, vamos precisar de todos os diferentes elementos de energia.”

O cônsul destacou, ainda, que ambos os países são produtores de combustíveis fósseis de primeira linha no cenário global. “Estamos dedicados a ajudar americanos e brasileiros a aproveitar a expertise uns dos outros para construir as soluções energéticas para o mundo.”