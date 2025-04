Quaest: 62% dos maranhenses aprovam gestão de Carlos Brandão

O governo do Maranhão, que tem à frente Carlos Brandão (PSB), tem aprovação de 62% da população, conforme aponta pesquisa divulgada nesta quarta-feira (9/4) pelo Instituto Quaest. O mesmo levantamento também mediu a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os maranhenses. De acordo com os dados, 36% consideram a gestão federal positiva.

Historicamente, candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) vencem no Nordeste com percentuais altos. Nas últimas eleições, Lula obteve 69,34% dos votos válidos, contra 30,66% de Bolsonaro.

Sobre o governo de Brandão, o levantamento mostra ainda que 31% dos entrevistados desaprovam a gestão, enquanto 7% preferiram não opinar ou não souberam responder. Quanto ao governo Lula, de acordo com os dados, 36% consideram a gestão federal positiva, 33% apontam como regular e 30% a julgam negativa. Apenas 1% não soube ou não quis responder.

Quanto à percepção da administração estadual, 36% classificam o governo como positivo, 39% o consideram regular e 17% o avaliam como negativo. Outros 8% não emitiram opinião.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de março e 3 de abril, com 1.404 entrevistas presenciais em todas as regiões do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

