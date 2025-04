Moraes autoriza a visita de 24 parlamentares a Braga Netto na prisão 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quinta-feira (10/3), a visita de 24 parlamentares ao general Walter Braga Netto na prisão. De acordo com a decisão, eles deverão respeitar as normas da 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar do Rio de Janeiro, local onde o ex-ministro de Jair Bolsonaro está detido.

Braga Netto está preso desde 14 de dezembro do ano passado por suspeita de interferência na investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. O militar também virou réu no Supremo por suposta participação no esquema criminoso.

O pedido para as visitas foi enviado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Outros 22 parlamentares também tiveram autorizações concedidas.

Confira:

Sóstenes Cavalcante;

Izalci Lucas;

Plínio Valério

Rogério Marinho

Chico Rodrigues

Marcio Bittar

Luis Carlos Heinze

Hamilton Mourão

Marcos Rogério

Sérgio Moro

Eduardo Girão

Laercio Oliveira

Nelsinho Trad

Mecias De Jesus

Romario Faria

Alan Rick

Jorge Kajuru

Cleitinho Azevedo

Styvenson Valentim

Teresa Cristina

Zequinha Marinho

Dr. Hiran

Carlos Portinho

Damares Alves

Walter Braga Netto é acusado de ser o financiador do plano golpista. O tenente-coronel Mauro Cid denunciou que o general e o ex-secretário de Comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten e tentaram obter informações sobre o conteúdo de seus primeiros depoimentos à Polícia Federal.

A prisão de Braga Netto foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder mesmo após sua derrota eleitoral em 2022. O trama também previa o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do próprio integrante do STF. Além de planejar deslegitimar o processo eleitoral, o grupo é acusado de financiar atos antidemocráticos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Na delação premiada, Cid indicou que o dinheiro para o plano de matar as autoridades foi entregue em uma sacola de vinho pelo ex-ministro Walter Braga Netto. O montante teria sido entregue aos chamados "Kids Pretos", das forças especiais do Exército. Eles seriam os responsáveis por executar o plano.