Barroso lamenta morte do papa Francisco: "Um dos maiores"

Ministro do STF encontrou-se com o papa Francisco em 2023, em viagem à Itália - (crédito: Reprodução/Instagram @lrobertobarroso)

A morte do papa Francisco foi lamentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, nesta segunda-feira (21/4). Em publicação feita nas redes sociais, o magistrado afirmou que a história reconhecerá o pontífice como um dos maiores da história.

"A espiritualidade verdadeira é a expressão do bem, do amor e da paz, com sabedoria, tolerância e compaixão. O Papa Francisco encarnou essas virtudes como poucas lideranças nos dias de hoje. E a elas acrescentou o carisma e a empatia. A compreensão em lugar dos dogmas. Num tempo em que há muita escuridão, foi uma luz iluminando a humanidade. A história o reconhecerá como um dos maiores", escreveu.







O Vaticano ainda não divulgou a causa da morte do papa Francisco. O pontífice, que tinha 88 anos, passou semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias, após ser diagnosticado com pneumonia bilateral, e havia recebido alta há um mês.

Além de Barroso, a solidariedade ao papa foi corroborada pelos ministros Flavio Dino e Gilmar Mendes, na manhã desta segunda. Dino publicou uma foto com Francisco no Instagram. Na legenda, ele ressaltou que o papa o legado em prol da fraternidade.

"O Papa Francisco integra, com destaque eterno, a história da nossa Igreja Católica. Foi um exemplar Cristão latino-americano. Em um mundo em que o ódio virou indústria de bilionários, sua pregação de Estadista da Fraternidade é essencial", publicou.



Já o ministro Gilmar Mendes homenageou o papa Francisco por meio de sua conta oficial no X. Para o magistrado, Francisco deixou "lições que transcendem a fé". "Acolher o próximo, semear a inclusão e combater a desigualdade. Seu legado na defesa dos mais vulneráveis o tornou um farol de paz e fraternidade mesmo nos momentos mais difíceis", exemplificou.

Diante de um mundo de intolerância e ódio, Francisco nos deixou lições que transcendem a fé: acolher o próximo, semear a inclusão e combater a desigualdade. Seu legado na defesa dos mais vulneráveis o tornou um farol de paz e fraternidade mesmo nos momentos mais difíceis. https://t.co/yNq2mTV3rp — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) April 21, 2025