CNBB destaca virtudes de Francisco e evita falar sobre conclave

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) fez uma homenagem ao papa Francisco na tarde de hoje (21/4), em Brasília. Os bispos destacaram as principais características de Francisco: as mesmas do Evangelho, disseram.

“A CNBB manifesta a sua profunda comoção, reverência e gratidão pelos dons que Deus concedeu ao papa Francisco durante a sua vida e ao seu pontificado”, disse dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da instituição.

Com a morte de Francisco, inicia-se um novo momento, o do conclave, que vai eleger o novo papa entre os 282 cardeais de 90 países.

No entanto, antes de chegar a este momento, os sacerdotes “rezam o Espírito Santo para que seja sempre o Espírito Santo o protagonista da Igreja e no Espírito Santo o senhor Jesus faça essa comunhão”, disse dom Giambattista Diquattro, núncio apostólico no Brasil, o diplomata eclesiástico que representa o Vaticano.

O mais importante agora, portanto, é despedir-se de Francisco, reforçaram. “Todo o foco está sobre o luto, o funeral e o sepultamento”, comentou dom Ricardo. Aos questionamentos sobre o futuro do Vaticano, apenas disseram que esperam que o sucessor siga a linha do evangelho.

Apesar disso, informaram que o Vaticano começará, nos próximos dias, a convocar os cardeais que participarão do conclave. No Brasil, são sete os sacerdotes que votam e oito os que podem ser votados.

Hoje, às 20h de Roma, o Vaticano vai realizar o rito de verificação da morte de Francisco. “Jorge Bergoglio, o primeiro papa latino-americano, deu início a um pontificado por ser próximo das pessoas. Um papa que ouvia antes de falar. Ele foi um construtor de pontes entre o evangelho e as dores do mundo”, mencionou o secretário-geral da CNBB.



Testamento

Em seu testamento, feito em junho de 2022, o papa Francisco pediu para ser enterrado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma, local onde ele ia rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, e que a tumba seja preparada no mesmo local, entre as capelas Paulina e Sforza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Brasil no Conclave

Conheça quem são os sacerdotes brasileiros que participarão do próximo Conclave. Podem votar apenas cardeais acima dos 80 anos, mas todos os candidatos brasileiros podem ser votados.