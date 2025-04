Na UTI, Bolsonaro debocha de urna eletrônica e faz sorteio impresso em live

Internado na UTI desde 12 de abril, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma live na noite de terça-feira (22/4) para divulgar uma linha de capacetes produzida em parceria com a família Bolsonaro. Estiveram na transmissão os três filhos mais velhos do ex-presidente, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, e o ex-piloto Nelson Piquet, além do apresentador Alexandre Pittoli.

A live que abria as vendas oficiais do Capacete bravo grafeno, apelidado de Capacete Bolsonaro, contou com um sorteio de três unidades do produto. Os convidados sortearam os vencedores de forma impressa.

Durante a live, Bolsonaro chegou a questionar aos espectadores se eles gostariam que o sorteio fosse feito de forma digital ou impressa. “Se for no botãozinho eletrônico não dá para auditar, vamos fazer no papelzinho que é mais confiável”, declarou Flávio. “Tem que acreditar”, brincou o ex-presidente.

O capacete, que tem o lema “Deus, Pátria, Família, Liberdade e Segurança”, é vendido por R$ 749. Além do sorteio, a empresa Bravo Grafeno, criadora do produto, promove uma disputa de lances no Instagram. O comentário com o valor mais alto vai arrematar o capacete. Nos comentários, há lances entre R$ 1 e R$ 15 mil.

O ex-mandatário aproveitou a live para atualizar sobre o estado de saúde. Segundo Bolsonaro, os médicos veem retirar a sonda nasogástrica dele em dois dias e a expectativa é de que receba alta na segunda-feira (28/4).

Eles também brincaram com o discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista. “Pop corn, ice cream”, relembrou o político. Bolsonaro afirmou que só conseguiu entender o significado da fala na terça-feira (22/4).

Por recomendações médicas, Bolsonaro falou pouco durante a live. “Respeita teu médico, se não a Michelle vai te dar um pescotapa”, brincou Flávio.

Os presentes debateram temas recorrentes nos discursos bolsonaristas, como críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Em breve esse pesadelo vai acabar e nós vamos poder respirar a democracia”, disse Bolsonaro. Os participantes garantiram ainda que o ex-presidente continua a ser o nome da direita para as eleições de 2026.