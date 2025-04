Carlos e Michelle ensaiam trégua depois de briga entre os Bolsonaro se tornar pública

De acordo com aliados dos Bolsonaro, Carlos é um dos filhos mais próximos e "apegados" à mãe e não teria reagido bem, à época, à separação dos pais, o que teria causado um mal-estar com Michelle - (crédito: Sérgio Lima/AFP)

Com um histórico de indiretas e farpas trocadas nas redes sociais e nos bastidores, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acenam uma aproximação em meio a mais uma cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar complicações abdominais. No gesto mais recente, Carlos afirmou nesta terça-feira, 22, que a madrasta está cuidando do ex-chefe do Executivo de "maneira excepcional" e como uma "leoa".

"A maior parte do tempo quem fica com ele é a Michelle, que está cuidando dele de uma maneira excepcional. Ela está ali (como) uma leoa, tomando conta do que pode e do que não pode", disse Carlos.

O vereador da capital fluminense afirmou ainda durante live no canal de Bolsonaro no YouTube que Michelle "está fazendo um papel fundamental" na recuperação do pai.

"Acredito que não vai demorar muito para o velho sair do hospital e voltar para a sua labuta diária. Difícil será segurá-lo, porque foi a cirurgia mais agressiva desde a tentativa de assassinato, os problemas aqui fora são constantes e não param de crescer e ele tem que ocupar espaços. Então, segurá-lo vai ser difícil, mas acho que a Michelle está fazendo um papel fundamental para que consiga segurar o velho e coloque um freio nele de vez em quando, porque a vontade dele de demonstrar a verdade é gigante, e ele passa por cima da própria saúde para que isso aconteça", afirmou.

É a primeira declaração pública de Carlos com elogios à madrasta. Os dois não mantêm uma relação cordial há anos. O vereador é filho de Rogéria Bolsonaro - a primeira mulher de Bolsonaro, mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente - e acumula atritos com a atual mulher do pai. Rogéria e Bolsonaro se separaram entre 1997 e 1998.

De acordo com aliados dos Bolsonaro, Carlos é um dos filhos mais próximos e "apegados" à mãe e não teria reagido bem, à época, à separação dos pais, o que teria causado um mal-estar com Michelle, a terceira mulher do ex-presidente. Antes, Bolsonaro se casou com Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan. Os atritos perduraram e se tornaram públicos após a ascensão do líder da família da zona oeste do Rio à Presidência, em 2018.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Centralizador" e "sistemático", como definem aliados, Carlos amenizou o tom em relação à madrasta após a última cirurgia do pai. Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, foram os responsáveis por decidirem a nova equipe médica que trataria Bolsonaro.

A ex-primeira-dama tem feito movimentos de aproximação com o vereador do Rio. No ato pró-anistia na Avenida Paulista, no início deste mês, Michelle deu um beijo no rosto ao cumprimentar Carlos no trio eletrônico usado como palco na capital paulista - cena, vista por aliados, como improvável até meses atrás.

A relação estremecida foi confirmada por Bolsonaro em fevereiro deste ano. O ex-presidente definiu, em entrevista ao canal Leo Dias TV, que a relação de Michelle com seus três filhos "tem altos e baixos". "Tem um filho meu que não fala com ela, o Carlos. Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúmes, não sei. Mas, também, o Carlos amadureceu muito, tem uma filha agora."

'É uma pessoa que eu não quero conviver'

Em março deste ano, a ex-primeira-dama falou sobre sua relação com o enteado. Em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia, ela contou que, embora já tenha perdoado o vereador, não queria conviver com o enteado.

"A gente não se fala, mas eu fui uma intercessora do Carlos. Mas eu respeito porque o Jair teve dois relacionamentos e não deu certo. E ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, e ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver. Não tenho nenhum problema, o que tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso", afirmou a ex-primeira-dama.

Leia também: Bolsonaro foi o único presidente brasileiro a não se reunir com papa Francisco

Michelle disse ainda que sua decisão era respaldada pela Bíblia e que preferia manter distância do vereador para evitar desentendimentos.

"Eu não sou obrigada a conviver, a Bíblia me dá esse respaldo. Não proíbo o meu marido jamais de ter relacionamento com ele, mas não consigo conviver. Ele tem a liberdade de ir ver a Júlia, a netinha dele, a hora que quiser. Viajar junto, vão pescar juntos. É o filho dele, eu respeito. Não gostaria que fosse assim, mas ele tem o jeito dele e eu tenho o meu. Algumas coisas eu não concordo e, para não ter problema maior, eu prefiro me afastar", disse.

Os dois chegaram a trocar farpas nas redes sociais no ano passado. Depois de o vereador reclamar do próprio pai no Instagram, a ex-primeira-dama reagiu. Carlos havia incluído um comentário abaixo de foto publicada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em que Bolsonaro aparece com Aurora, filha do parlamentar, no colo.

"Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não", disse Carlos. Horas depois, Michelle escreveu "que Deus livre e guarde Aurora de toda inveja e maldade". O próprio Carlos quis dar visibilidade à crítica e republicou o comentário feito na rede social X (antigo Twitter).

Michelle e Carlos têm um grande histórico de indiretas trocadas. Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer a eleição presidencial contra Bolsonaro em 2022, Michelle e o marido deixaram de se seguir no Instagram. O incidente levou Michelle a ter que desmentir que houve uma desunião entre ela e Bolsonaro.

"Conforme o Jair já explicou em várias lives, quem administra essa rede não é ele", afirmou Michelle na época. Carlos foi o responsável por criar e comandar as redes de Bolsonaro por mais de dez anos, até 2023, quando afirmou que deixou a função.