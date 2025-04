Davi Alcolumbre participa de homenagem ao papa Francisco no Vaticano

Alcolumbre compôs a comitiva oficial brasileira ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. - (crédito: Assessoria de Imprensa Presidência do Senado)

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), participou na manhã deste sábado (26/4) da Missa Exequial em homenagem ao Papa Francisco, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano. A celebração reuniu líderes políticos e religiosos de todo o mundo, em uma última homenagem à trajetória de fé e humanidade do pontífice argentino.

Alcolumbre compôs a comitiva oficial brasileira ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente da Câmara, Hugo Motta, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Em nota, o senador destacou a força da mensagem deixada por Francisco, ressaltando a capacidade de unir povos e nações “pelo caminho da paz, da solidariedade e da esperança”. Como primeiro presidente judeu da história do Congresso Nacional, Alcolumbre frisou a dimensão universal do legado do papa.



A missa foi marcada por grande comoção e pela presença de multidões vindas de diversas partes do mundo. Reconhecido pela defesa dos mais vulneráveis, o Papa Francisco deixa uma marca profunda na história da Igreja Católica e nas relações inter-religiosas.



Após a celebração na Praça de São Pedro, o corpo do Papa Francisco foi conduzido até a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde ocorreu o sepultamento reservado. A cerimônia, que começou às 13h no horário local (9h em Brasília), foi presidida pelo cardeal camerlengo, Kevin Farrell. Sem transmissão oficial, o rito contou apenas com a presença de sacerdotes e familiares do pontífice.



Francisco, cujo nome de batismo era Jorge Mario Bergoglio, tornou-se o primeiro papa sepultado fora do Vaticano desde Leão XIII, no início do século XX.



