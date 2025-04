Políticos manifestam apoio a Marussa Boldrin após denúncia de agressão

"Não toleraremos que esse tipo de intimidação possa acontecer nem com uma mulher legitimamente eleita, nem com qualquer outra! Sua força e determinação servirão para que possamos seguir vigilantes e atentos, sem permitir que ninguém possa calar a voz de uma mulher", declarou, por nota,o MDB - (crédito: Zeca Ribeiro/CâmaradosDeputados)

A deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO) recebeu manifestações de apoio de diversas lideranças políticas após denunciar ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas praticadas pelo marido, o advogado Sinomar Júnior.

O MDB, partido da parlamentar, divulgou nota oficial em solidariedade. "Não toleraremos que esse tipo de intimidação possa acontecer nem com uma mulher legitimamente eleita, nem com qualquer outra! Sua força e determinação servirão para que possamos seguir vigilantes e atentos, sem permitir que ninguém possa calar a voz de uma mulher", declarou a sigla.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), também se pronunciou. "Você não está só! Minha solidariedade a você e meus parabéns pela coragem de denunciar este ato de violência doméstica. Sua voz abre caminhos para outras mulheres. Vamos juntas e juntos dar um basta nessa vergonha nacional!", afirmou. Confira o vídeo publicado pela ministra:

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), expressou apoio público à deputada. "Marussa, você não está sozinha. Reafirmo meu compromisso de lutar sempre pela proteção e dignidade das mulheres. Conte com meu apoio", escreveu. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também manifestou apoio: "Minha total solidariedade à deputada federal Marussa Boldrin, mais uma vítima de violência de gênero. Independentemente das posições políticas e ideológicas, a agressão a qualquer mulher é inaceitável".

Marussa Boldrin revelou nas redes sociais ter sido vítima de duas agressões físicas, além de sofrer violência psicológica e distanciamento emocional no relacionamento. Ela registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Rio Verde (GO) e solicitou medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. O caso está sob análise da Justiça.

