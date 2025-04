Lupi diz que reconstrução da Previdência é "difícil, mas necessária"

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou nesta terça-feira (29/4), durante audiência na Comissão da Previdência na Câmara dos Deputados, que o sistema previdenciário brasileiro foi entregue “literalmente destruído” pela gestão anterior. Lupi destacou o esforço do governo federal para reestruturar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e disse que todos os casos de irregularidades estão sendo monitorados por meio de plataformas digitais.



“Tudo é documentado, tudo é rejeitado pela plataforma. Inclusive, quem tiver algo errado fazendo, vai pagar porque vai aparecer”, declarou o ministro, reforçando o compromisso com o combate às fraudes no sistema. Lupi defendeu que a prioridade de sua gestão é garantir o atendimento digno aos aposentados e pensionistas, e afirmou estar com a “consciência tranquila” em relação às medidas adotadas.

Em tom firme, o ministro criticou a nomeação de mais de 2.500 militares sem experiência para cargos no INSS durante o governo passado. Segundo ele, essa medida contribuiu para o aumento das filas e agravou o caos administrativo. “Para destruir uma casa, basta quatro ou cinco pessoas. Para construir é mais difícil, para reconstruir é mais difícil ainda”, disse.

Lupi também fez um apelo por reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de sua carreira pública. “Quem se coloca em posições relevantes também ganha muitos atritos, muitos inimigos e muita gente querendo o teu lugar. Mas eu nunca me escondi”, afirmou, ao mencionar seus 42 anos de vida pública. Ele garantiu que continuará à frente do ministério com o foco em reerguer a Previdência Social.