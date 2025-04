Lula sanciona lei de doação de cabelo para pacientes com câncer e escalpelamento

A queda do cabelo afeta a autoestima da mulher em tratamento contra o câncer - (crédito: Freepik)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que institui a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento. A Lei 15.127/25, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (29/4), não registrou nenhum veto.

Tal campanha ocorrerá anualmente na semana do Dia Nacional de Combate ao Câncer, datado em 27 de novembro. A ação visa a conscientização da população sobre a doação de cabelos, bem como a recuperação da autoestima das pessoas afetadas com a perda dos fios.

A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal deriva do Projeto de Lei 610/21, do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), a partir de uma sugestão do vereador Ricardo Almeida (Republicanos), de Embu das Artes (SP).

“A mulher precisa de uma força interior muito grande para vencer a doença e tem também de vencer o constrangimento e a baixa estima com a queda do cabelo causada pelo tratamento”, comentou Vinicius Carvalho, de acordo com a Agência Câmara de Notícias.

O Correio contatou o Ministério da Saúde para detalhes sobre ações previstas para a implementação e divulgação da campanha, a importância para a saúde pública e dados de pessoas beneficiadas no Distrito Federal, mas ainda aguarda resposta.