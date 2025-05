Lula nomeia procurador federal como novo presidente do INSS

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - (crédito: Divulgação/INSS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou, na noite desta quarta-feira (30/4), o procurador federal Gilberto Waller Júnior como novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) A nomeação foi assinada pela ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, e será publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira (30/4).

Waller é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com especialização em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ingressou no serviço público em 1998 como procurador do INSS e já atuou como corregedor-geral (2001–2004) e subprocurador-geral (2007–2008) da autarquia.

Também passou pela Controladoria-Geral da União, onde foi ouvidor-geral da União entre 2016 e 2019, e corregedor-geral de 2019 a 2023. Atualmente, exercia a função de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União (AGU).