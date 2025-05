Bolsonaro segue internado em recuperação no Hospital DF Star

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de saúde estável - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia recente. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (1º/5), Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 30 de abril e agora permanece sob cuidados na unidade de internação .

De acordo com o hospital, o quadro clínico do ex-presidente é estável , sem apresentar dor, febre ou alterações na pressão arterial . Ele demonstrou boa aceitação da dieta líquida e apresentou melhora progressiva nos movimentos intestinais espontâneos , sinais positivos na sua recuperação.

Bolsonaro continua recebendo suporte calórico e nutricional tanto por via endovenosa (parenteral) quanto pela via oral , como parte do protocolo de reabilitação pós-cirúrgico. Além disso, a equipe médica informa que o paciente mantém rotina diária de fisioterapia motora e está sendo submetido a medidas preventivas contra trombose venosa, comum em quadros de internação prolongada.

Por enquanto, as visitas permanecem restritas e ainda não há previsão de alta hospitalar. O hospital não divulgou detalhes sobre o procedimento que levou à internação, mas esta é mais uma entre várias intervenções médicas pelas quais Bolsonaro tem passado desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018.

A assessoria do ex-presidente ainda não comentou o novo boletim. O estado de saúde de Jair Bolsonaro segue sob acompanhamento contínuo da equipe médica do DF Star.