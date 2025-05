Pesquisa AtlasIntel: 85% dos brasileiros defendem demissão de Lupi

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (1º/5) mostra que 85,3% dos brasileiros defendem que o ministro da Previdência, Carlos Lupi, seja demitido pelo escândalo dos descontos indevidos de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Apenas 8,7% são contra a demissão, e 6% não souberam responder.

O levantamento ouviu 1.000 participantes entre terça-feira (29/4) e hoje, e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

"Me parece apenas uma questão de tempo. Talvez pouco tempo. Qualquer outra saída para o governo seria bastante difícil neste momento. A corrupção é uma das pautas mais tóxicas e o governo precisa mostrar algo rápido", escreveu em suas redes sociais o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, ao divulgar o estudo.

Escândalo é acompanhado por 84% da população

Uma investigação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou um esquema criminoso com descontos indevidos em contas de aposentados do INSS, que movimentou cerca de R$ 6,3 bilhões desde 2019. A crise levou à emissão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e a uma pressão para que Lupi seja demitido do cargo, já que demorou para agir contra as fraudes.

A pesquisa mostrou ainda que 84,4% dos participantes acompanhou de forma constante as notícias sobre o escândalo no INSS, enquanto 15,6% disseram que ouviram falar do esquema, mas sabem pouco sobre o assunto.

De acordo com o levantamento, a maioria da população, 58%, diz não ter sido afetado pelas fraudes nem conhecer nenhuma vítima. Já 35,6% disseram conhecer aposentados vítimas do esquema criminoso, e 6,4% disseram ter sofrido descontos indevidos em suas aposentadorias.