INSS: Ao menos 18 novas entidades são acusadas de cobrança indevida

Nas últimas 24 horas, o portal Reclame Aqui registrou reclamações de ao menos 18 entidades associativas acusadas de cobrança indevida de beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em 80 reclamações. O Tribunal de Contas da União (TCU) utilizou o mesmo método de consulta para a elaboração da auditoria realizada em 2024, de acordo com relatório da Polícia Federal (PF).



As associações mencionadas pelos consumidores não constam na lista das entidades sob investigação. As alegações são de cobrança automática irregular de instituições desconhecidas pelos beneficiários do INSS. Pelas manifestações, muitos pedidos anteriores de cancelamento do desconto automático foram ignorados.

Leia também: Três associações do DF são investigadas por desvios do INSS

O Correio procurou a Polícia Federal para comentar a respeito da possibilidade de novas entidades associativas constarem na investigação, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto. Deflagrada em 23 de abril, a Operação Sem Desconto mostrou que ao menos R$ 6 bilhões foram desviados de milhões de aposentados e pensionistas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular