STF julga denúncia contra 'núcleo 4' acusado de tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, na terça-feira (6/5), a denúncia da Procuradoria-Geral da União contra o chamado núcleo 4 por tentativa de golpe de Estado. O julgamento será em duas sessões: às 9h30 e às 14h. Na quarta-feira (7/5), se necessário, a análise será retomada, a partir das 9h30.

No núcleo 4 será analisada a denúncia da PGR contra sete acusados: Ailton Gonçalves Moraes Barros e Ângelo Martins Denicoli, majores da reserva do Exército; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal; e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.

Em fevereiro, os integrantes desse grupo foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Segundo o STF, nessa fase processual a Primeira Turma vai verificar se a denúncia atende aos requisitos legais, com a demonstração de fatos enquadrados como crimes e de indícios de que os denunciados foram os autores desses delitos. Ou seja, o colegiado avaliará se a acusação trouxe elementos suficientes para a abertura de uma ação penal.

A Primeira Turma do STF é composta pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

A denúncia contra os acusados do chamado “Núcleo 1” foi concluída em 26 de março. Por unanimidade, a Primeira Turma recebeu a acusação contra os oito denunciados nesse grupo, denominado pela PGR de “Núcleo crucial” da suposta organização. Fazem parte do grupo o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e os ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Walter Braga Netto (Casa Civil), entre outros.

