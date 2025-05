Deputada revela diagnóstico de câncer aos 30 anos e pede licença da Câmara

Camila Jara é deputada mais jovem da história do Mato Grosso do Sul. Ela foi candidata a prefeita de Campo Grande nas eleições municipais de 2024, terminando a disputa em quarto lugar - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) revelou, nesta terça-feira (6/5), ter sido diagnosticada com um câncer na tireoide. Segundo o relato da parlamentar, a descoberta da doença é recente, após passar por uma cirurgia.

Diante do diagnóstico, ela pedirá licença da Câmara para realizar uma nova cirurgia no dia 12 de maio. Camila Jara afirmou que os médicos estão esperançosos e que as chances de cura são "bem altas". Confira o vídeo publicado pela deputada no Instagram:

No vídeo em que fala sobre o diagnóstico, Camila Jara destaca a esperança na superação do câncer. "O tipo de câncer é tratável, as chances de cura são as mais altas, e eu estou cercada de uma equipe médica competente, de uma rede de apoio linda e de uma vontade enorme de viver", relatou a deputada.

A licença da parlamentar, segundo ela, durará o período da cirurgia e da sua recuperação. A previsão para esta nova intervenção é de um dia de observação na UTI e cinco dias de internação hospitalar. Após a cirurgia, a parlamentar iniciará o tratamento com iodoterapia e acompanhará a distância os trabalhos de seu mandato.

Camila Jara é deputada mais jovem da história do Mato Grosso do Sul. Ela foi candidata a prefeita de Campo Grande nas eleições municipais de 2024, terminando a disputa em quarto lugar.