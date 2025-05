Lula liga para premiê indiano em meio a conflito com Paquistão

Ao telefone, Lula reiterou o convite para que Modi participe da Cúpula do Brics, no Rio, entre 6 e 7 de junho. E renovou convite para que o premiê indiano faça uma visita de Estado ao Brasil em 8 de julho - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quinta-feira (8/5) para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A ligação ocorre em meio à escalada da tensão na fronteira entre Índia e Paquistão.

A conversa durou cerca de 30 minutos. Em nota, o Planalto não citou os ataques mútuos entre os dois países, mas prestou solidariedade às vítimas do atentado que matou 26 turistas na Caxemira, região indiana disputada pelos dois países.

“Lula manifestou a solidariedade do Brasil às vítimas do atentado terrorista ocorrido na região da Caxemira, no dia 22 de abril”, disse o comunicado. Após o atentado, Índia e Paquistão iniciaram uma série de ataques mútuos, incluindo bombardeiros, que já mataram 44 civis. Os dois países possuem armas nucleares, e a escalada do conflito preocupa o cenário internacional.

O petista também reiterou o convite para que Modi participe da Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, entre 6 e 7 de junho. E renovou convite para que o premiê indiano faça uma visita de Estado ao Brasil em 8 de julho. Modi, por sua vez, disse que “fará o possível” para participar das agendas, e declarou apoio à presidência brasileira do Brics, bloco do qual a Índia, assim como o Brasil, é um dos fundadores.

“Ambos os líderes concordaram ainda sobre a centralidade dos países do Sul Global na defesa da democracia e do comércio internacional baseado em regras mutuamente acordadas. Modi estendeu convite a Lula para que o presidente visite a Índia”, finaliza a nota do Planalto.

