Lula diz não ter pressa na investigação de fraude no INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (10/5), "não ter pressa" na condução das investigações sobre a fraude no Instituto Social de Seguro Social (INSS). A declaração do líder brasileiro ocorreu durante coletiva de imprensa, em Moscou, na Rússia.

"Não tenho pressa (nas investigações sobre a fraude no INSS). O que eu quero é que a gente consiga apurar para apresentar ao povo brasileiro a verdade e somente a verdade, porque eu não estou atrás do show de pirotecnia, eu quero apurar a verdade, quem foi que assaltou o bolso dos aposentados e pensionistas", justificou o presidente.

Em Moscou, Lula informou ter recebido a informação do desmantelamento dos grupos que fraudavam o INSS pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal. Ele elogiou o trabalho de investigação, destacando que foi feito "com muita inteligência".

O presidente mencionou que, no meio das entidades envolvidas, há algumas sérias, mas também outras que "foram criadas para cometer crime". O presidente afirmou que evita comenta profundamente o assunto, pois o caso está sob a responsabilidade da Polícia Federal, da Advocacia-Geral da União (AGU), da CGU e da justiça.

Vítimas

Os repasses irregulares de recursos do INSS movimentou R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024, de acordo com investigações da Operação sem Desconto. Segundo Lula, durante a coletiva de imprensa na Rússia, as vítimas da fraude não serão prejudicadas.

Sobre o ressarcimento dos valores repassados irregularmente, Lula explicou que dependerá da constatação da quantidade de pessoas enganadas ou que tiveram seus nomes em listas sem ter assinado.

Ele reafirmou que "eles (as vítimas de repasses irregulares) não terão prejuízo". Lula mencionou que os bens das entidades que "roubaram" serão congelados para "repatriar o dinheiro" e pagar as pessoas.

Ressarcimento

A devolução dos valores não reconhecidos pelos beneficiários anteriores ao mês de abril de 2025 ainda estão sob análise da Advocacia Geral da União (AGU), órgão é responsável pelo Plano de Ressarcimento Especial aos Aposentados, envolvendo a fraude bilionária. Não há prazo para este estorno. No entanto, já foram divulgadas as orientações para o beneficiário buscar informações.

A partir da próxima terça-feira (13/5), o Instituto notificará pelo aplicativo Meu INSS os aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seu contracheque. Lá, será possível responder se há o reconhecimento ou não da dedução. Na quarta-feira, o serviço para pedir reembolso de descontos indevidos estará disponível.

Canais de atendimento

Diante da informação de que golpistas estão se passando por agentes do INSS para, mais uma vez, subtrair dinheiro de aposentados e pensionistas, o governo tem repetido que os únicos canais de comunicação serão o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. Na última quinta-feira, o presidente do INSS, Gilberto Waller, fez um alerta, em coletiva de imprensa: “não abram e-mail, mensagens de WhatsApp, o INSS não se comunica com você por nenhum outro meio que não seja o canal Meu INSS”.

Os descontos podem ser questionados também no canal de atendimento 135. Além das associações com bloqueio em desconto associativo, 12 delas tiveram bens e contas correntes congeladas, totalizando R$ 2 bilhões em patrimônio. É possível que esse valor seja utilizado também para o ressarcimento dos beneficiários do órgão lesados na fraude.