Oposição no Congresso critica reunião de Lula com Xi Jinping sobre Tiktok

Líderes da oposição na Câmara e no Senado criticaram nesta quarta-feira (14/5) o fato de o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ter solicitado, em reunião com o presidente da China, Xi Jinping, o envio de "uma pessoa de confiança dele (Xi)" para discutir possíveis efeitos negativos da rede social chinesa Tiktok entre usuários brasileiros.

Segundo o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, o convite do presidente ao líder chinês não seria compatível com preceitos democráticos uma vez que o regime chinês não é uma democracia liberal.

"O ato falho de Lula revela, com clareza, a força da chamada 'democracia relativa' que a esquerda pretende implantar no Brasil. Para o PT, o modelo ideal de regulação das redes sociais é o chinês", criticou.

A reunião entre Lula e Xi Jinping — comentada pelo senador — contou com a participação de ministros, além do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (MDB-AP), o 2º vice-presidente da Câmara federal, deputado Elmar Nascimento (União-BA) e a primeira-dama, Janja Lula da Silva.

A conversa sobre o funcionamento do Tiktok no Brasil ocorreu durante a reunião bilateral. Janja teria, supostamente, pedido a palavra para falar de efeitos nocivos do TikTok. Como resposta, Xi Jinping teria dito que “o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma”.

O líder da oposição na Câmara, deputado Daniel Zucco (PL-RS), classificou como "escândalo" a revelação de que a primeira-dama Janja falou sobre o TikTok com o presidente chinês em nome do governo brasileiro.

"O presidente Lula, ao invés de negar ou repudiar o episódio, demonstrou irritação não com o conteúdo da conversa, mas com o seu vazamento à imprensa", criticou o parlamentar.

Vazamento

Informações vazadas da conversa com Xi Jinping sobre o TikTok foram repercutidas na noite de terça-feira (13/5), em coletiva à imprensa com Lula e na China. Um repórter questionou o presidente brasileiro se ele poderia comentar sobre "a pergunta da primeira dama sobre o TikTok".

Diante desse questionamento, Lula expressou surpresa com a informação ter chegado à imprensa, dado que a conversa ocorreu durante um jantar considerado "muito pessoal" e apontou que "alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar". O presidente brasileiro também afirmou ter sido ele — não Janja — o autor da pergunta sobre o TikTok.



"Não foi a Janja, eu que fiz a pergunta. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele pra gente discutir a questão digital e sobretudo TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que que tá acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso", relatou Lula.