INSS identifica que 98,6% dos descontos são indevidos

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, revelou durante coletiva de imprensa, realizada nesta quarta-feira (14/5), dados alarmantes sobre a quantidade de denúncias envolvendo descontos não reconhecidos em benefícios previdenciários. Segundo ele, até as 16h de hoje, 480.660 manifestações formais haviam sido registradas no sistema — e a esmagadora maioria dessas pessoas afirma que nunca autorizou o desconto em folha.

Dos mais de 480 mil pedidos feitos, 473.940 segurados (98,6%) declararam não reconhecer o vínculo com entidades que apareciam como responsáveis por descontos mensais nos benefícios. Apenas 6.720 pessoas (1,4%) confirmaram a regularidade do vínculo e concluíram o processo sem contestações.

"Estamos lidando com uma situação extremamente grave", afirmou Waller, durante coletiva. "Essas pessoas alegam não ter qualquer relação com as entidades que estão realizando os descontos. Quando o vínculo é negado, o INSS intima automaticamente a instituição envolvida para apresentar justificativas e documentos comprobatórios em até 15 dias úteis."

Caso a entidade não comprove a legalidade do desconto, o INSS exige o reembolso imediato ao beneficiário — com atualização monetária pelo IPCA — por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Sistema sobrecarregado por curiosos

Waller também fez um apelo à população para evitar o uso do sistema por pessoas que não tenham sido afetadas diretamente. “Pedimos que apenas aqueles que identificaram o desconto indevido façam o requerimento. O excesso de acessos por curiosidade atrapalha quem realmente precisa ser atendido.”

Dos mais de 480 mil pedidos, 450.426 (93,7%) foram feitos pelo canal "Meu INSS", evidenciando a importância do atendimento digital na operação emergencial.

A grande proporção de queixas levanta suspeitas sobre fraudes em larga escala. Fontes ligadas ao INSS confirmaram que investigações já foram iniciadas, com apoio da Polícia Federal, para identificar possíveis irregularidades por parte de associações, sindicatos e outras entidades.

O Ministério da Previdência sinalizou que pode suspender preventivamente o repasse de valores a entidades envolvidas até a conclusão das apurações.

Recomendações

O INSS reforça que aposentados e pensionistas devem verificar regularmente seus contracheques disponíveis no aplicativo ou site "Meu INSS" e denunciar imediatamente qualquer desconto que não reconheçam.

Para registrar uma manifestação, o segurado pode acessar o portal Meu INSS da contestação, o processo seguirá para análise com direito à restituição, caso se comprove a irregularidade.