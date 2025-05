Lula embarca para Montevidéu, onde participará do velório de Mujica

Lula e Mujica no último encontro, em março deste ano. A organização do funeral decidiu estender a duração da cerimônia de hoje para garantir a participação do líder brasileiro - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã desta quinta-feira (15/5) para Montevidéu, no Uruguai, onde participará do velório do ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica. O avião presidencial decolou de Brasília às 9h50, e deve pousar no país vizinho às 13h12.

O petista acabou de voltar de uma viagem de oito dias à Rússia e à China, chegando na capital federal às 5h de hoje. Ele ficou poucas horas no Palácio da Alvorada antes de decolar novamente. Lula e Mujica tinham uma boa relação de amizade, e o presidente confirmou que participaria do velório logo após o anúncio da morte de Mujica, na terça-feira (13).

A organização do funeral decidiu estender a duração da cerimônia, de até 15h para as 17h de hoje, para garantir a participação do líder brasileiro. O velório ocorre no Salão dos Passos Perdidos, no Palácio Legislativo do Uruguai, e é aberto ao público.

Lula recebeu a notícia da morte de Mujica em Pequim, na manhã de terça (horário local). Pouco depois, lamentou o ocorrido em conversa com jornalistas.

“Eu pretendo, chegando a Brasília, ir ao enterro do Pepe Mujica, porque o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente, com demonstração de muita dignidade e muito respeito”, afirmou o petista.

Ele fez ainda elogios ao amigo, que considera um grande exemplo para a esquerda e para a democracia. “Era um ser humano muito, muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda. Eu acho que, se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, respeito, solidariedade, e com muita coragem”, acrescentou.

Pepe Mujica morreu aos 89 anos de idade, vítima de um câncer de esôfago que se espalhou pelo corpo.

Lula mudou sua agenda para poder se despedir de Mujica. Ele iria participar na sexta (16) da entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida em Linhares, no Espírito Santo, e do anúncio do novo acordo de Rio Doce com povos indígenas e tradicionais, no mesmo estado, como reparação pelos danos causados após o rompimento da Barragem do Fundão.

Os compromissos foram suspensos, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Encontros em momentos-chave



Lula e Mujica ocuparam suas respectivas presidências simultaneamente em 2010, e mantiveram boa relação. O uruguaio visitou o brasileiro na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba e 2018, após a prisão do petista na Operação Lava-Jato.

Mujica também caminhou ao lado de Lula na Avenida Paulista durante o último evento da campanha eleitoral de 2022, um dia antes do segundo turno. Após voltar ao poder, o chefe do Executivo visitou o aliado em janeiro de 2023 em sua chácara, quando posaram para fotos dentro do icônico fusca azul de Mujica.

Em dezembro de 2024, Lula voltou ao local e condecorou o amigo com a Ordem do Cruzeiro do Sul, maior honraria do governo brasileiro a estrangeiros. Os dois se viram pela última vez em março deste ano, às margens da posse do atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, pupilo de Mujica. O ex-presidente já havia anunciado então que o câncer estava em fase terminal e estava afastado da vida pública.



O velório de hoje é o segundo de uma figura pública importante que Lula participa em menos de duas semanas. Em abril, ele viajou a Roma e participou do funeral do Papa Francisco, com quem também tinha uma relação de amizade. O pontífice argentino enviou cartas a Lula durante seu período preso, e defendeu publicamente que o petista foi alvo de uma condenação injusta.