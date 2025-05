Cotado para ser ministro, Boulos vai com Lula ao funeral de Mujica

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP), cotado como possível ministro, acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao velório do ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, nesta quinta-feira (15/5).

Boulos é considerado como o principal nome para substituir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, no cargo. O atual titular também compõe a comitiva ao Uruguai, segundo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Guilherme Boulos é sondado como um possível substituto para Macêdo. O desempenho do atual ministro é criticado por setores do governo e aliados de Lula, e a troca na pasta faria parte de uma série de ajustes que o presidente realiza desde o início do ano para melhorar o desempenho da gestão e preparar para as eleições de 2026.

Boulos tem boa presença nas redes sociais, área onde o governo patina, e também foi um dos principais cabos eleitorais de Lula em São Paulo durante as eleições de 2022. O parlamentar já sinalizou a aliados estar disposto a participar do governo, e mesmo a desistir de concorrer em 2026, já que Lula não quer um ministro que precise deixar a pasta após menos de um ano.

Parlamentar desagrada parte do governo

A possibilidade de Boulos virar ministro incomoda uma ala do governo federal, ligada ao PT. Segundo interlocutores ouvidos sob reserva pelo Correio, há um temor de que a troca dê ainda mais munição para a oposição atacar o governo, já que Boulos é uma figura controversa por seu histórico como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e participação em ocupações e imóveis.

Além disso, eles apontam que Boulos e o próprio MTST têm pouca interlocução com outros movimentos sociais, o que pode gerar atritos, já que a Secretaria-Geral é responsável pela articulação do governo com todas as entidades sociais. A expectativa é que Lula bata o martelo sobre a troca nos próximos dias.

Legendas do Centrão também estão incomodadas com a possibilidade. A avaliação é que, ao indicar colocar a atual ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, e possivelmente Boulos, Lula indica que vai apostar em uma mobilização para a esquerda daqui até as eleições de 2026.

De acordo com a Secom, também acompanharam o presidente o senador Humberto Costa (PT-PE), a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.