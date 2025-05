Nikolas recusa sugestão de Valdemar de mudar domicílio eleitoral

O Partido Liberal (PL) está considerando transferir o domicílio eleitoral do deputado federal Nikolas Ferreira para São Paulo. A informação foi revelada pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, em uma entrevista para a coluna Painel da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira (16/5).

Waldemar prevê que o parlamentar mineiro teria “facilmente” mais de 2 milhões de votos no maior colégio eleitoral do país em 2026. No último pleito, Nikolas já havia sido o recordista de votos com 1,47 milhão. "Adoraria que ele topasse essa mudança, mas sei que o pessoal de Minas vai ficar bravo comigo", afirma.

A mudança do mineiro seria uma maneira de suprir a ausência dos maiores puxadores de voto na eleição passada. Segundo a coluna, Eduardo Bolsonaro deve disputar o Senado; Carla Zambelli, condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deve estar inelegível; e Ricardo Salles vai disputar o pleito pelo partido Novo.

Em nota enviada ao Estado de Minas, Nikolas disse que agradece o carinho do povo paulista, mas ressalta que não houve essa conversa com o partido. “Reafirmo com clareza: meu coração, minha missão e meu compromisso permanecem firmes com Minas Gerais”, disse o deputado mineiro.

“Foi o povo mineiro que me confiou essa honrosa missão de representá-los em Brasília, e é por eles que continuo lutando diariamente. Amo esta terra, sua história, sua gente, e não há projeto pessoal ou político que me faça abandonar esse chamado”, completou.

O presidente do PL em Minas Gerais, deputado Domingos Sávio, também comentou a possibilidade da mudança, reconhecendo a popularidade do parlamentar com uma “liderança nacional”. “É inegável que a popularidade do Nikolas ultrapassou as divisas de Minas Gerais e o reconhecimento do trabalho que ele tem feito é justamente essa idolatria que ele tem conquistado”, disse.

Contudo, Sávio destacou que Nikolas vai continuar em Minas. “É uma liderança nacional consolidada em Minas Gerais e pelos mineiros. O Nikolas continuará sendo uma liderança enorme atuando por Minas Gerais e ele faz parte dos planos do partido tanto nos projetos estaduais quanto nacionais”, afirma.