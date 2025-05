Raul Jungmann classifica como "avanço" o PL do licenciamento ambiental

O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, classificou como "avanço" o projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental.



O texto, que dispensa o licenciamento ambiental para empreendimentos, tramita no Plenário do Senado na noite desta quarta-feira (21/5).

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Jungmann considera que ter uma lei geral de licenciamento ambiental é um avanço para o país. "Essa lei está em tramites, por assim dizer, no Congresso Nacional há 22 anos, só no Senado está há mais de 4 anos. Então, de qualquer sorte, poder ter uma lei geral vista licenciamento ambiental é um avanço para o país. Do nosso ponto de vista, o que nós queremos é agilidade no licenciamento. Nós não queremos o afrouxamento", afirmou o presidente do Ibram.

Leia também: Visita de Lula à China: Estratégia e Disputa Global por Minerais

A entrevista com Raul Jungmann ocorreu antes dele receber o título de Doutor Honoris Causa pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O título, de acordo com a organização da universidade, é concedido para personalidades por suas contribuições na sociedade.

Antes de ser presidente do Ibram, Raul Jungmann já foi ministro da Defesa, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, e titular da pasta do Desenvolvimento Agrário, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Leia também: O que diz projeto no Congresso que muda licenciamento ambiental, é defendido por ruralistas e divide governo Lula

No evento que coroou Raul Jungmann, participaram os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli. Além deles, a cerimônia em homenagem a Jungmann teve a presença do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do ministro da Defesa, José Mucio.